Шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке ушел в отставку
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Главный дизайнер южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Люк Донкервольке ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на компанию.
Известно, что до прихода в концерн в 2015 году Донкервольке занимался дизайном автомобилей в Lamborghini и Bentley.
В Hyundai Motor он возглавлял работу над созданием внешнего облика моделей независимого бренда Genesis и автомобилей Kia Motors.
Он отметил, что в южнокорейской компании у него была «дизайнерская команда мечты». Тем не менее, он не назвал причину своего ухода.
В настоящее время за дизайн в концерне отвечают старший вице-президент центра проектирования Hyundai и руководитель центра проектирования Kia.