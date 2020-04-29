Шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке ушел в отставку

Главный дизайнер южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Люк Донкервольке ушел в отставку. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Известно, что до прихода в концерн в 2015 году Донкервольке занимался дизайном автомобилей в Lamborghini и Bentley.

В Hyundai Motor он возглавлял работу над созданием внешнего облика моделей независимого бренда Genesis и автомобилей Kia Motors.

Он отметил, что в южнокорейской компании у него была «дизайнерская команда мечты». Тем не менее, он не назвал причину своего ухода.

В настоящее время за дизайн в концерне отвечают старший вице-президент центра проектирования Hyundai и руководитель центра проектирования Kia.