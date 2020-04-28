В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, нарушение пропускной системы повлечет за собой предупреждение или штраф в размере 1-5 тыс. рублей. Повторная езда без пропуска будет стоить 5 тыс. рублей.

Изменения направлены на защиту здоровья россиян и снижение материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, отмечается в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве.

В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек умерли, 8 456 вылечились.

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