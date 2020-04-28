Российские авиакомпании снизили перевозки в марте на 28%, до 6,4 млн человек
Перевозки российских авиакомпаний в марте 2020 года сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Пассажиропоток за это время сократился до 6,4 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Росавиации.
Так, на внутренних линиях пассажиропоток упал на 15,1%, до 4,5 млн человек. В международном сегменте — на 47,3%, до 1,89 млн человек.
Кроме того, за указанный период перевозки между Россией и СНГ сократились на 49,9%, до 260 тыс. человек.
Также занятость кресел авиакомпаний РФ в марте 2020 года уменьшилась на 13,2 процентного пункта, до 68,9%.
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