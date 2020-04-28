РЖД вводит скидку на перевозку нефти по ряду маршрутов внутри России

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Российские железные дороги устанавливают скидку в 26,3% на внутрироссийские перевозки нефти по некоторым маршрутам, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Скидка на перевозку нефти действует с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года, говорится в сообщении. При этом объем перевозок не должен быть ниже 0,54 млн тонн.

Отмечается, что скидка распространяется на перевозки со станции Сорочинская Южно-Уральской железной дороги в направлении станций Кашпир, Загородняя, Новоуфимская Куйбышевской железной дороги, Князевка Приволжской железной дороги, Гетмановская и Туапсе-Сортировочная Северо-Кавказской железной дороги.