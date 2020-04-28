Почти 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса могут получить поддержку в Москве

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Более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса могут претендовать на имущественную поддержку в Москве, заявил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Об этом сообщается на сайте мэра.

Всего на получение помощи могут претендовать 14,5 тысячи компаний, из них более 5,8 тысячи – субъекты малого и среднего бизнеса, отметил Ефимов.

Меры имущественной поддержки предусматривают отмену платежей по аренде городской недвижимости, а также отсрочку при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений.

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