Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность

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Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он подчеркнул, что из-за возможного кризиса доходы будут падать у всех слоев общества, однако для среднего класса это окажется ощутимее всего.

Кузьминов также сказал, что больше всего упадок коснется сферы интеллектуальных услуг и впечатлений, которые давали пространство для развития новых креативных проектов.

Согласно разработанному прогнозу ВШЭ, уровень безработицы в стране в 2020 году составит от 8% до 9,5%. Восстановление начнется лишь в 2022 году.