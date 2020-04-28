Прохорову предложили должность декана в Финансовом университете

Миллиардеру и бизнесмену Михаилу Прохорову предложили пост декана в Финансовом университете при правительстве России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ректора вуза Михаила Эскиндарова.

По его словам, ответа Прохоров пока не дал.

«Он изучает те материалы, которые я ему прислал. Поэтому сейчас говорить о том, согласится он или нет — преждевременно», — сказал Эскиндаров.

Как известно, Прохоров окончил Финансовый университет с красным дипломом в 1989 году.