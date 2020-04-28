Ректор ВШЭ предрек обеднение среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов допустил, что из-за экономических последствий пандемии коронавируса COVID-19 средний класс может «скатиться в бедность». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он предположил, что доходы будут снижаться у всех слоев общества, но основной удар будет нанесен по среднему классу.

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса<...>есть серьезные риски скатывания в бедность», — выразил мнение Кузьминов.

По его словам, такая тенденция затрагивает в первую очередь, экономику интеллектуальных услуг и впечатлений, которые давали пространство для развития новых креативных проектов.

В соответствии с базовым прогнозом ВШЭ, уровень безработицы в 2020 году достигнет отметки в 8%. При этом наибольшие потери рабочих мест случатся в некорпоративном секторе экономики. Кузьминов заявил, что этот сектор лишится в 2020 году 700 тысяч работников против 1,5 млн человек в некорпоративном. Однако он прогнозирует, что после этого восстановление будет проходить «быстрее именно у некорпоративного сектора».