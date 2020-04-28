Мадуро сменил главу PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил руководителя национальной нефтегазовой корпорации Petróleos de Venezuela (PDVSA), временно назначив на этот пост Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса — двоюродного брата покойного главы государства Уго Чавеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что согласно президентскому указу №4191 родственник Чавеса стал временно исполняющим обязанности президента и совета директоров PDVSA.

Кроме того, Мадуро назначил временным министром нефти главу Министерства промышленности и производства Тарека Эль Аиссами.

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