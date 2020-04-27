Китай потратил 5% ВВП на поддержку экономики

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Китай выделил около 5% ВВП на экстренные меры поддержки экономики из-за кризиса, вызванного коронавирусом, пишут «Известия».

Отмечается, что Китай планирует дальнейшие шаги, чтобы стимулировать бизнес и население.

В Китае коронавирусом заразились больше 82 тыс., скончались 4,6 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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