Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

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Генеральный директор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался на 52 году жизни, передает РИА «Новости».

Варичев с 2013 года возглавлял одну из крупнейших в России горно-металлургических компаний «Металлоинвест», а также являлся депутатом Курской областной думы.

В администрации региона выразили соболезнования по поводу смерти Варичева, однако причину его кончины не назвали. Там также не уточнили, болел ли бизнесмен новой коронавирусной инфекцией.

В то же время Forbes со ссылкой на свои источники сообщает, что Варичев умер от двусторонней пневмонии легких в в одной из частных клиник в Москве. Бизнесмен находился на искусственной вентиляции легких. Однако тесты на COVID-19 давали отрицательный результат.