«Ведомости»: авиакомпании подняли цены на рейсы из Москвы

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Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на рейсы из Москвы, сообщают «Ведомости».

Билеты с вылетом в апреле и мае стали дороже на 50-110%. Рост цен отмечается на перелеты из Москвы в 15 российских городов.

Рейсы в Краснодар подрожали с 2900 до 5600 руб., в Санкт-Петербург — с 2400 до 4900 руб., в Волгоград – с 3400 до 6900 руб., в Екатеринбург – с 3900 до 6600 руб., в Пермь — с 3500 до 6900 руб.

Больше всего цена выросла на билеты в Омск: в 2,4 раза, до 9500 руб.

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