В Москве работающие через подрядные организации медработники получат допвыплаты
Дополнительные выплаты получат сотрудники, работающие через подрядные организации в московских больницах и занимающиеся лечением зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительством Москвы принято решение об увеличении стоимости контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают непосредственно в ковидных корпусах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что до таких работников будет доведен денежный объем, равный сумме федеральных и городских доплат, которые положены медработникам.
По последним данным, в Москве коронавирусом заражен 45 351 человек, 3524 выздоровели, 435 умерли.
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