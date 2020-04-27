Китай увеличил закупки российской нефти на 31%

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Китай увеличил импорт российской нефти на 31%, сообщает Reuters со ссылкой на данные Гостаможни КНР.

Поставки топлива из Саудовской Аравии, которая считается традиционно крупнейшим поставщиком Китая, сокращены на 1,6%. За последний месяц Эр-Рияд импортировал в Китай 7,21 млн т. или 1,7 млн баррелей в сутки. Россия за этот же период поставила 7,02 млн т. или 1,66 млн баррелей в сутки.

Общий импорт нефти в марте в Китай вырос на 4,5% в годовом выражении — до 9,68 миллиона баррелей в сутки.

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