Росстат назвал среднюю февральскую зарплату россиян

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В феврале текущего года средняя начисленная зарплата у россиян выросла на 8,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 годом и составила 47,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении «Газеты.ру».

При этом реальная заработная плата граждан, скорректированная на уровень инфляции, повысилась по сравнению с предыдущим годом на 5,7%.

Средние номинальные денежные доходы в I квартале 2020 года увеличились на 3,3% к I кварталу 2019 года и достигли 31,2 тыс. руб.

Реальные денежные доходы россиян выросли на 0,9%. Реальные располагаемые денежные доходы упали на 0,2% по сравнению с I кварталом 2019 года.

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