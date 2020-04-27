Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

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Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов считает, что пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Мир впервые остановил свою экономику и потерял 5-7% ВВП ради того, чтобы больные и пожилые люди смогли прожить на несколько лет дольше, заявил Кузьминов.

«Я считаю, что это колоссальное моральное движение», — отметил ректор ВШЭ.

По его мнению, это можно объяснить «усталостью от сложившихся отношений, экономического роста и подрывом сложившихся институтов».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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