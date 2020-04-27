Срок оплаты административных штрафов для бизнеса могут увеличить в три раза

<img src="//img.gazeta.ru/files3/581/13058581/RIAN_6226797.HR-pic905-895x505-93541.jpg">

В России хотят увеличить срок, отведенный для уплаты административных штрафов для малых и средних предприятий, с 60 до 180 дней. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Кроме того, в рамках поддержки бизнеса планируется облегчить процесс лицензирования, расширить сферы, на которые распространяется принцип «лицензия автоматом».

Во время совещания с вице-премьерами он обратился к Минэкономразвития и другим профильным ведомствам и попросил до 19.00 внести в кабмин сводный законопроект, который бы отражал эти требования.

Мишустин отметил, что законопроект необходимо рассмотреть между майскими праздниками.

НОВОСТИ ОП ТЕМЕ:

— Правительство России приняло нормативную базу второго антикризисного пакета