Срок оплаты административных штрафов для бизнеса могут увеличить в три раза
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В России хотят увеличить срок, отведенный для уплаты административных штрафов для малых и средних предприятий, с 60 до 180 дней. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Кроме того, в рамках поддержки бизнеса планируется облегчить процесс лицензирования, расширить сферы, на которые распространяется принцип «лицензия автоматом».
Во время совещания с вице-премьерами он обратился к Минэкономразвития и другим профильным ведомствам и попросил до 19.00 внести в кабмин сводный законопроект, который бы отражал эти требования.
Мишустин отметил, что законопроект необходимо рассмотреть между майскими праздниками.
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