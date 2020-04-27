У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
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Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Отмечается, что 23 апреля у порта Лонг-Бич зафиксировали 27 танкеров.
В настоящее время диспетчеры портов и военные следят за происходящим и обеспечивают безопасность остальных судов и окружающей среды.
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