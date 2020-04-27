Центробанк выпустит памятные монеты в честь 75-летия окончания ВОВ
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Центральный Банк России выпустит памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В серии будут представлены две монеты: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » и «Ржевский мемориал советскому солдату».
Отмечается, что на одной стороне монет изображен Государственный герб РФ. На обратной стороне одной — Московский Кремль и Георгиевская лента, другой — советский солдат.
Тираж первой монеты составит 7 тыс. экземпляров, второй — 3 тыс. экземпляров.
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