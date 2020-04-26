Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции

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После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — сказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут постепенно сниматься с общепита.

В России коронавирусом заразилась почти 81 тыс. человек, скончались 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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