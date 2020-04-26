Советник Трампа допустил рост безработицы в США до уровня Великой депрессии

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Уровень безработицы в США может достичь показателей Великой депрессии, сказал советник американского президента Кевин Хассетт в эфире телеканала Fox News.

Хассетт заявил о тяжелой ситуации в экономике, переживающей «крупнейшее потрясение».

«Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней», — отметил советник.

В США коронавирусом заразились около 940 тыс., скончались почти 54 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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