Европейскому туризму понадобятся €375 миллиардов для восстановления
€375 млрд инвестиций понадобятся туризму для восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, сообщил исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер в интервью агентству Lusa.
По словам Сантандера, европейская туристическая отрасль сократилась в десять раз.
Также директор добавил, что если ситуация продлится еще несколько месяцев, то это может вызвать потерю 10 млн рабочих. Среди наиболее пострадавших стран называются Греция, Португалия, Испания и Италия.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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