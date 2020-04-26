Банки готовятся к переводу сотрудников на работу с проживанием в офисе

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Некоторые российские банки предусматривают возможность проживания сотрудников, отвечающих за критические функции, на рабочих местах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей банков.

В частности, на режим проживания в офисе уже переведены около десяти работников Совкомбанка, заявил первый заместитель председателя и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. По его словам, специалисты проживают на рабочем месте в полной изоляции и не контактируют с родственниками. При этом на такой шаг работники согласились добровольно за повышенную зарплату, подчеркнул представитель банка.

Условия для работы с проживанием подготовлены также в банке «Зенит», заявил первый зампред правления Константин Рыбаков. При этом он добавил, что в настоящее время перевод сотрудников на такой режим работы не осуществляется.

При этом представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка заявили, что проживание в офисе сотрудников, которые не были переведены на удаленную работу, на данный момент не планируется.

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