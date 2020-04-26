Банки готовятся к переводу сотрудников на работу с проживанием в офисе

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Некоторые российские банки предусматривают возможность проживания сотрудников, отвечающих за критические функции, на рабочих местах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей банков.

В частности, на режим проживания в офисе уже переведены около десяти работников Совкомбанка, заявил первый заместитель председателя и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. По его словам, специалисты проживают на рабочем месте в полной изоляции и не контактируют с родственниками. При этом на такой шаг работники согласились добровольно за повышенную зарплату, подчеркнул представитель банка.

Условия для работы с проживанием подготовлены также в банке «Зенит», заявил первый зампред правления Константин Рыбаков. При этом он добавил, что в настоящее время перевод сотрудников на такой режим работы не осуществляется.

При этом представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка заявили, что проживание в офисе сотрудников, которые не были переведены на удаленную работу, на данный момент не планируется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Деньги есть: чего хотят власти от банков

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер Центробанка

Банки сообщают об активизации мошенников