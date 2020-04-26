Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

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Росстат заявил о падении реальных доходов населения России с января по март 2020 года на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По информации ведомства, снижение доходов граждан наиболее сильно проявится во втором квартале текущего года из-за распространения пандемии коронавируса. Ограничительные меры российских властей в период самоизоляции еще не успели повлиять на аналогичную статистику в первом квартале.

Росстат также отметил, что среднедушевой денежный доход в России в настоящее время составляет 31,2 тыс. руб. в месяц. По итогам первого квартала 2020 года инфляция в стране составила 2,4% в годовом выражении.

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