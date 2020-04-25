Орешкин назвал сегодняшние приоритеты в работе властей

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Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что сейчас власти должны следить за безработицей и уровнем доходов населения, пишет ТАСС.

«Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями — за безработицей и за доходами населения — органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона», — сказал Орешкин.

В России коронавирусом заразились 74 тысячи, скончался 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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