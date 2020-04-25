Мосгорстат назвал среднюю январскую зарплату москвичей
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В январе москвичи в среднем получили 88,9 тыс. руб., следует из данных Мосгорстата.
Отмечается, что это на 12,1% больше по сравнению с прошлым годом.
Позже профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов выразил мнение, что рост вызван индексацией зарплат бюджетников.
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