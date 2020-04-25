Источник: бывший налоговик Москвы задержан по делу о крупных взятках

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В Москве по уголовному делу о получении четырех крупных взяток задержан экс-начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрей Григорьев Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его данным, Григорьев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

По данной статье бывшему налоговику грозит лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

В пресс-службе Басманного суда Москвы рассказали, что суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании Григорьеву в качестве меры пресечения ареста и накануне отправил его под домашний арест до 22 июня.