Таксисты попросят включить их в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Общественный совет по развитию такси попросит включить таксомоторные компании в перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщает РИА «Новости».
С соответствующей просьбой совет планирует обратиться в правительство и попросить распространить на отрасль программу льготного лизинга.
Общественный совет также отметил, что компании такси терпят «колоссальные убытки» на фоне резкого падения спроса на услугу перевозки.
В совете добавили, что некоторые компании уже получили отказ в предоставлении лизинговых каникул.
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