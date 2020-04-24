Таксисты попросят включить их в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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Общественный совет по развитию такси попросит включить таксомоторные компании в перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующей просьбой совет планирует обратиться в правительство и попросить распространить на отрасль программу льготного лизинга.

Общественный совет также отметил, что компании такси терпят «колоссальные убытки» на фоне резкого падения спроса на услугу перевозки.

В совете добавили, что некоторые компании уже получили отказ в предоставлении лизинговых каникул.

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