Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей

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Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.

Такие предприятия могут получить компенсацию затрат на коммунальные услуги, процентов по кредиту на развитие деятельности или приобретение оборудования, а также компенсацию затрат на лизинг оборудования, говорится в сообщении. При этом предприятие может претендовать на несколько видов поддержки, однако общий размер субсидии не должен превышать 1 млн рублей в год.

К социально значимым относятся предприятия, производящие товары для социально уязвимых слоев населения или реализующее товары, к производству которых привлечены представители таких слоев. Кроме того, социально значимым будет признано предприятие, обеспечивающее трудоустройство граждан из социально уязвимых слоев населения или занимающееся общественно значимой деятельностью.

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