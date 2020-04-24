Региональным телекомпаниям и радиостанциям разрешили не вещать по ночам

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций временно смягчило лицензионные требования к телевизионным компаниям и радиостанциям, сообщает ТАСС со ссылкой на текст приказа главы министерства Максута Шадаева.

В соответствии с указом, региональные телекомпании и радиостанции получили право снизить объем вещания, в частности не осуществлять его в период с 00.00 до 06.00. Кроме того, разрешается ограничить мощность передатчика и территорию, на которую распространяется вещание.

Подобные меры приняты в целях экономии средств региональных вещателей в условиях кризиса, отмечается в документе. Приказ смягчает требования до 31 декабря 2020 года, под его действие попадают 1 тысяча радиостанций и 500 телевизионных компаний.