Центробанк не видит необходимости в продаже золотого запаса
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Банк России не видит необходимости в продаже золотого запаса, заявила глава Центобанка Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время золотовалютные резервы России достаточны по всем показателем, в том числе для поддержки импорта, отметила Набиуллина.
По словам главы ЦБ, золото необходимо для диверсификации активов.
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