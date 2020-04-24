Центробанк не видит необходимости в продаже золотого запаса

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Банк России не видит необходимости в продаже золотого запаса, заявила глава Центобанка Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время золотовалютные резервы России достаточны по всем показателем, в том числе для поддержки импорта, отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, золото необходимо для диверсификации активов.

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