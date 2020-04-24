Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов
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Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Об этом пишет ТАСС.
При этом она добавила, что вопрос заключается в том, как быстро вкладчики воспользуются данным потенциалом.
Набиуллина также подчеркнула, что обсуждая решения по ключевой ставке, ЦБ, в первую очередь, руководствуется целью поддержания финансовой стабильности.
До этого стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 5,5 % годовых.
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