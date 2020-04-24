НПФ ВТБ выступил за дистанционную форму заключения договоров ОПС

ВТБ Пенсионный фонд выступил с идеей о введении электронной формы для заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в виде публичной оферты и направил письма с изложением этого предложения в Банк России и Министерство труда и соцзащиты РФ.

В настоящее время Центробанком не актуализирован порядок уведомления Пенсионного фонда РФ о вновь заключенных договорах ОПС: так, в действующей версии исключена возможность уведомления ПФР о заключении электронного договора, поэтому клиент обязан явиться в офис, причем только по месту нахождения фонда, так как со стороны НПФ договор имеет право подписать только генеральный директор.

В данный момент это невозможно из-за целого ряда региональных и федеральных предписаний.

В свою очередь, предложенная входящим в Группу ВТБ НПФ онлайн-форма заключения договоров ОПС не только исключает прямой физический контакт клиентов и сотрудников фондов, но еще и ускоряет процедуру заключения договоров.

Подобная онлайн-форма будет доступна каждому россиянину с доступом в интернет — круглосуточно и повсеместно.

Это фактически исключит какие-либо физические контакты между работниками НПФ и потенциальными клиентами, что даже в теории исключит опасность подхватить инфекцию.

«Юридически данная норма предусмотрена законодательством, однако не актуализирован порядок уведомления ПФР о вновь заключенных договорах ОПС, — говорит генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. — По факту это все равно означает необходимость физического присутствия клиента при заключении договора».

По ее словам, с учетом развития онлайн-технологий эта мера выглядит явно устаревшей, к тому же в условиях самоизоляции необходимо исключить любое присутствие клиента в публичных местах.

«Мы предлагаем дать гражданам свободу волеизъявления при выборе НПФ, при этом механизм понятен и надежен. Договор публичной оферты имеет ту же юридическую силу, что и договор, заключенный в личном присутствии клиента, и ответственность за нарушение его условий остается «адресной», — рассуждает Горчаковская. — Речь не идет о выгоде для отдельных игроков рынка, поскольку окончательное решение о выборе конкретного НПФ всегда остается за самим клиентом».

Она полагает, что эта инициатива будет поддержана всеми участниками рынка – как фондами, так и органами власти – в интересах наших граждан, особенно в текущей непростой ситуации.