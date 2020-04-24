ЦБ понизил ключевую ставку до 5,5%

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Банк России понизил ключевую ставку до 5,5%. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Это произошло впервые с октября 2019 года.

При этом сообщается, что Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.