СМИ узнали о возможном введении базовых окладов для врачей и учителей

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для врачей, учителей и других категорий бюджетников базовые оклады, сообщают «Известия».

Данная мера призвана устранить неравенство зарплат бюджетников, их доходы на сегодняшний день отличаются в 4-5 раз в зависимости от региона, а в некоторых субъектах страны не достигают даже уровня МРОТ.

Инициатива ФНПР может быть рассмотрена на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 24 апреля.

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