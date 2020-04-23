В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
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В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
«Письмо получено. Вопрос находится на рассмотрении», — сообщили в ведомстве.
Ранее появилась информация, что Центральный банк обратился в Минэкономразвития с просьбой ограничить публичную деятельность министра из-за его предложения ввести налог на неторговые валютообменные операции.
В регуляторе сочли, что предложение Глазьева содержит некорректные сведения и может нанести ущерб репутации совместных мер властей и банка.