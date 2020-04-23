Минэкономразвития объяснило снижение спроса на российские нефть и газ

Минэкономразвития России полагает, что спрос на российскую нефть и газ стал падать в марте в связи с коронавирусной инфекций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор ведомства.

В документе отмечается, что в марте увеличилось количество стран, которые вводили ограничения в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, было заметно ухудшение глобальной конъюнктуры.

Все это, по мнению министерства, привело к падению внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта.

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