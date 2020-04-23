ЦБ заявил о необходимости снизить информационную активность Глазьева

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Банк России направил в Минэкономразвития письмо с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра ЕЭК Сергея Глазьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам одного из информаторов, на такие действия министерство натолкнула в том числе недавняя презентация Глазьева, в которой он указал на то, что Россия могла бы не девальвировать рубль после разрыва сделки ОПЕК+ и стабилизировать валюту на любом разумном уровне за счет резервов.

Уточняется, что данную презентацию министр опубликовал вместе с докладом ЕЭК «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС».

ЦБ пока данную ситуацию не прокомментировал.