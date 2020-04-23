РЖД внес коррективы в правила покупки билетов

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При покупке билета в кассе или на сайте РЖД пользователь должен будет указывать свои контактные данные. Соответствующую норму закрепили на законодательном уровне, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что речь идет о номере мобильного телефона или e-mail адресе.

С сегодняшнего дня на указанные контактные данные пассажирам начнут присылать график движения поезда, на который куплен билет. За услугу платить не придется, на указанный номер и e-mail не будут производиться рассылки.

До этого стало известно, что РЖД отменяет 32 поезда из-за коронавируса.