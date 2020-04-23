ЦБ призвал чиновников ограничить информационную активность Глазьева в период пандемии

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Центробанк предложил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это связано с тем, что на прошлой неделе ЕЭК опубликовала пресс-релиз по мерам макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС.

К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева, в которой он предложил реализовать ряд мер для стабилизации экономики, в том числе призвал ввести налог на неторговые валютообменные операции для недопущения вывоза денег за рубеж.

Вскоре после данной публикации Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал действия министра ЕЭК.

В ЦБ от комментариев отказались.

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