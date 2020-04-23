Цены на нефть растут на 9-12%
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Мировые цены на нефть показывают рост на 9-12%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торговых площадок.
По состоянию на 7.28 мск фьючерсные контракты на нефть Brent с поставкой в июне растут в цене на 9,28%, до $22,24 за баррель. Цена июньских фьючерсов WTI также увеличивается, на 11,54%, до $15,39 за баррель.
20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае закрыли торги на уровне -$37,63 за баррель, подешевев на 300%. Это произошло впервые в истории.
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