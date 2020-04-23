Международный пассажиропоток может сократиться на две трети к осени 2020

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Объем международных пассажирских перевозок может сократиться на две трети к сентябрю 2020 года на фоне пандемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

Количество пассажиров может сократиться на 1,2 млрд, говорится в сообщении организации. По ее оценкам, пассажиропотоку грозит снижение две трети по сравнению с предыдущими прогнозами на первые три квартала 2020 года.

Пандемия коронавируса нового типа стала причиной отмены международных авиарейсов.

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