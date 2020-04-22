РЖД обяжет пассажиров указывать контактные данные при покупке билетов

С 23 апреля пассажиры в России при покупке билета на поезд в кассе или в интернете должны будут оставлять свой номер мобильного телефона либо адрес электронной почты. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Данная мера вводится в соответствии с изменениями, внесенными Минтрансом России в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

Отмечается, что на указанный номер мобильного телефона или адрес электронной почты пассажирам будут присылать уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который приобретен билет.