В правительстве заявили, что программа ипотеки под 6,5% охватит 90% новостроек в РФ

Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% может охватить почти весь рынок новостроек в России. Об этом он сказал во время своего выступления на телеканале Совета Федерации «Вместе.РФ».

По его словам, такая программа охватит 80-90% данного рынка.

«Там есть только два ограничения: цена до 3 миллионов по всей России, и до 8 миллионов Москва, Московская область и Петербург и Ленинградская область», — сказал Хуснуллин.

Он объяснил введенное ограничение для столицы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области тем, что квартиры там стоят дороже.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Деньги на стройку: Путин одобрил ипотеку под 6,5%

— Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%