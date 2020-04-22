В правительстве заявили, что программа ипотеки под 6,5% охватит 90% новостроек в РФ
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Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% может охватить почти весь рынок новостроек в России. Об этом он сказал во время своего выступления на телеканале Совета Федерации «Вместе.РФ».
По его словам, такая программа охватит 80-90% данного рынка.
«Там есть только два ограничения: цена до 3 миллионов по всей России, и до 8 миллионов Москва, Московская область и Петербург и Ленинградская область», — сказал Хуснуллин.
Он объяснил введенное ограничение для столицы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области тем, что квартиры там стоят дороже.
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