Минфин внес в правительство проект постановления по ипотеке в 6,5%

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Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 ноября 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

»Ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования — жилье в новостройке», — перечислили в Минфине условия получения ссуды.

В проекте постановления также оговаривается максимальная сумма, на которую можно оформить ипотеку. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области допустимый предел кредита составит 8 млн рублей, для остальных регионов 3 млн.

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