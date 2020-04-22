Fitch резко ухудшило прогноз по российской экономике в 2020 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/887/13022887/AP_111009073599-pic905-895x505-29116.jpg">

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует резкий спад российского ВВП в 2020 году на фоне падения нефтяных цен и карантинных ограничений, введенных в стране из-за распространения COVID-19, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу агентства, объем ВВП России сократится на 3,3% в текущем году. Ранее Fitch заявляли, что спад в экономике РФ составит около 1,4%.

Агентство ухудшило экономический прогноз для России вместе с другими развивающимися странами. По оценке специалистов, ограниченная гибкость российской экономической политики по сравнению с развитыми государствами усугубляет издержки от распространения коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Цена на нефть WTI после падения выросла почти на 40%

— Официальный курс евро вырос до 83 рублей

— В Кремле призвали не оценивать ситуацию с нефтью по одной неделе