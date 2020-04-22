Fitch резко ухудшило прогноз по российской экономике в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует резкий спад российского ВВП в 2020 году на фоне падения нефтяных цен и карантинных ограничений, введенных в стране из-за распространения COVID-19, сообщает ТАСС.
Согласно прогнозу агентства, объем ВВП России сократится на 3,3% в текущем году. Ранее Fitch заявляли, что спад в экономике РФ составит около 1,4%.
Агентство ухудшило экономический прогноз для России вместе с другими развивающимися странами. По оценке специалистов, ограниченная гибкость российской экономической политики по сравнению с развитыми государствами усугубляет издержки от распространения коронавируса.
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