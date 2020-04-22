РЖД предложили кемеровскому губернатору обнулить налог на ж/д инфраструктуру в Кузбассе

РЖД предложили губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обнулить налог на железнодорожную инфраструктуру в регионе с 2020 года для снижения убытка компании от перевозок угля, сообщает в среду РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой монополии.

Соответствующее письмо было направлено главе Кузбасса.

Регион ранее в апреле текущего года снизил налоги для пострадавших от коронавируса отраслей экономики. В соответствии с постановлением правительства РФ, к таким отраслям относятся, в том числе, авиа и автоперевозки. Железнодорожных перевозок в этом списке нет.

Согласно принятым в Кузбассе решениям, в частности, ставка налога на имущество организаций для пострадавших отраслей в 2020 году снижена до 1,1% с 2,2% для объектов недвижимости, по которым налог рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости.

«Учитывая существенную поддержку, оказываемую ОАО «РЖД» угольной промышленности региона, компания просит срочно рассмотреть возможность установления с 2020 года на территории Кемеровской области ставки налога на имущество организаций в отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в размере 0%, что позволит снизить убытки от перевозок угля и будет способствовать стабилизации работы», - сообщил источник, знакомый с текстом письма.

По его словам, каменный уголь в 2019 году составил почти 30% от общего объема погрузки на сети РЖД, или 372 миллиона тонн, в том числе в Кузбассе - 227 миллионов тонн. «При этом доходы от перевозок данного груза не покрывают полных затрат на их осуществление. Так, убыток от таких перевозок в 2019 году составил 54,7 миллиарда рублей», - рассказал источник.

РЖД ранее уже принимали ряд решений для стимулирования перевозок угля.

Так, в июле 2019 года компания предоставила скидку на перевозки энергетического угля из Кемеровской области в порты Азово-Черноморского бассейна в размере 7,4%, что позволило нивелировать экспортную надбавку к тарифу на перевозки угля по железной дороге.

В марте этого года в связи с сохранением неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке компания ввела скидки на перевозку энергетического угля через порты Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов в размере 12,8%, с 6 апреля их действие распространено и на перевозки антрацита.

Кроме того, для перевозок энергетического угля в Китай через Россию и Казахстан была установлена скидка 12,8% или 25% в зависимости от расстояния перевозки.