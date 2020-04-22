ЕС выделил €3 млрд странам на борьбу с последствиями пандемии
Европейский союз выделил 10 соседним странам €3 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Как отмечается, ЕС оказал финансовую помощь в размере €1,2 млрд Украине. Это самая большая из выделенных сумм для стран.
Также денежную поддержку получили еще девять партнеров союза.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В мире заразились более 2,5 млн человек, вылечились — 701 886, умерли — 178 564.
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