ЕС выделил €3 млрд странам на борьбу с последствиями пандемии

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Европейский союз выделил 10 соседним странам €3 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Как отмечается, ЕС оказал финансовую помощь в размере €1,2 млрд Украине. Это самая большая из выделенных сумм для стран.

Также денежную поддержку получили еще девять партнеров союза.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заразились более 2,5 млн человек, вылечились — 701 886, умерли — 178 564.

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