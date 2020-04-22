ЦБ потратил рекордные $222 млн на поддержку рубля

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На поддержку курса рубля 20 апреля Центральному банку России пришлось потратить рекордные $222 млн., то есть 16,8 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что в расходах банка эта сумма датируется 21 апреля. Это связано с тем, что сделки совершались расчетами «завтра».

При этом отмечается, что в связи с падением цен американская валюта все равно продолжила расти.

Ранее, 17 и 20 апреля, ЦБ также выделял рекордные суммы на поддержку российской валюты — по 14,8 млрд руб., но это не спасло рубль от падения.

Уточняется, что продажа валюты на внутреннем рынке проходит с 10 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности для поддержания финансовой стабильности. За это время объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 356,5 млрд руб.

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