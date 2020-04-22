Россия поставит Белоруссии семь тысяч тонн гречихи

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Россия согласовала поставки в Белоруссию семи тыс. т гречихи и двух тыс. т риса после переговоров с Минском 13 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.

По ее словам, при согласовании учитывались масштабы российского производства и внутренних запасов гречки.

Как отмечается, 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили Белоруссии 538 т гречки.

В общей сложности в республику уже поставлено 2,756 тыс. т российского продукта.

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