Россия поставит Белоруссии семь тысяч тонн гречихи
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Россия согласовала поставки в Белоруссию семи тыс. т гречихи и двух тыс. т риса после переговоров с Минском 13 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.
По ее словам, при согласовании учитывались масштабы российского производства и внутренних запасов гречки.
Как отмечается, 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили Белоруссии 538 т гречки.
В общей сложности в республику уже поставлено 2,756 тыс. т российского продукта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о поставках гречки